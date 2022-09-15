Як отримати в казино Вулкан Україна бонус за реєстрацію

Гравцям, які шукають кращу пропозицію для легкого старту в онлайн казино, варто зайти на сайт Вулкан. Новачки можуть отримати до 100 000 грн. на рахунок та 300 фріспінів. Далі ми розповімо, як отримати в казино Вулкан Україна бонус за реєстрацію https://vulkan-cazino.net.ua/bonuses/ та використати заохочення для гри на гривні.

Кому доступний бонус

Бонуси онлайн казино Вулкан можуть активувати гравці, які:

Створили профіль на сайті. Підписались на акцію.

Зареєструватись в цьому ігровому клубі можуть гравці 21+. Зробити це можна через e-mail, телефон, або профіль однієї із чотирьох соціальних мереж – Фейсбук, Твіттер, Гугл чи месенджер Телеграм. Активувати свій Вулкан бонус на депозит можна через особистий кабінет, натиснувши на посилання «Активувати акцію». Вітальні заохочення у якості грошей у розмірі до 100 000 UAH та 300 безкоштовних спінів нараховуються у межах акції «Вулкан прокидається».

Особливі умови

Вулкан бонуси для новачків нараховуються у три етапи.

Розмір заохочення Сума поповнення, грн. Максимальний виграш, грн. Вейджер 100% і 50 FS 200 20 000 х40 150% і 100 FS 300 30 000 х40 200% і 150 FS 500 50 000 х40

Подарунок буде доступний для активації протягом 6 днів з моменту створення профілю, далі підписка на бонус буде не активною. Перед тим, як надати згоду на нарахування заохочення та вносити депозити відповідно до правил, варто прочитати основні умови:

строк дії заохочень – 5 днів;

гроші та спіни нараховуються автоматично після внесення депозиту;

загальний вейджер – х40;

розмір максимальної ставки – 150 UAH.

Відіграти кошти можна на всіх автоматах сайту. Бездепозитні бонуси онлайн казино Вулкан у вигляді фріспінів можна відіграти у слоті Temple of Dead зі ставкою 0,7 грн.

Як вивести виграш

Загальна сума виграшу від вітального бонусу Вулкан може становити 100 000 грн. (гроші нараховуються окремо). Вивести виграні кошти можна через банківську картку або іншу платіжну систему, попередньо верифікувавши свій профіль. Існує ймовірність, що протягом 5 днів заохочення не буде відіграно. Тоді виграш від ставок анулюється автоматично. Виграш не може перевищувати х5 від суми бонусу – такі обмеження встановлює оператор. Інформацію про інші бездепозитні бонуси за реєстрацію з виводом Вулкан Україна можна дізнатись на сайті казино. Ексклюзивні пропозиції доступні підписникам в Фейсбук, Інстаграм і Телеграм.