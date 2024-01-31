Один із брендів численних казино носить назву Dragon’s Gold, що поступово стає популярною як в Україні, так і за її межами. Отримання міжнародної ліцензії на острові Кюрасао дозволило створити впевненість для гравців, а також забезпечити їм виняткову якість ігрових автоматів та інших розваг.

Надійний сервіс та високий рівень безпеки підкріплюється великим асортиментом ігор. У каталозі казино Драгон Голд завжди є можливість знайти щось із класики, сучасні розробки та ті, які тільки недавно вийшли. Поділ на категорії додатково спростить вибір, як і фільтрація за критеріями, вказуючи виробника, кількість барабанів, ліній, бонусів та додаткових функцій.

Бонусна система

Спеціальні пропозиції надаються всім гравцям, які заздалегідь пройдуть реєстрацію на сайті та будуть фактичними учасниками програми лояльності. Участь у цій програмі буде цікавою, коли клієнти отримують додаткові заохочення та нарахування різного формату:

Вітальні бонуси. За перші п’ять депозитів гравці можуть отримати реальні гроші, а загальна сума додаткових безкоштовних обертань може досягти 1400 одиниць. Цією пропозицією можна скористатися лише один раз; Регулярні подарунки. Відбувається стимуляція гравців діяти активно. Залежно від різних святкувань та організації турнірів гравці можуть розраховувати на додаткові фріспіни, доповнення до будь-якого депозиту або отримати бездепозитний бонус певною сумою у день народження; Додаткові бонуси. Активується у форматі промокодів або після виконання певних дій, наприклад, після підписки на Telegram-канал або після активації push-сповіщення.

Практично всі бонуси необхідно відігравати за вейджером, а також є тимчасові рамки щодо відіграшу та активації після надання.

Ігровий каталог

Вибір слотів великий та запропоновано понад 200 варіантів. Список автоматів постійно поповнюється і вони ретельно перевіряються, а також доповнюються сертифікатами та гарантією того, що в них застосовується генератор випадкових чисел.

Комфортна орієнтація в каталозі доповнюється поділом на категорії, де є можливість вибору виробника та інших параметрів. Мінімальна ставка складає всього 10 копійок, що дозволить отримати гарні емоції від ігрового процесу та тим самим підняти настрій. Але коли гравець зовсім не хоче робити ставки на реальні гроші, можна активувати демонстраційний режим. У цьому випадку використовується віртуальна валюта і гравець нічим не ризикує, при цьому технічні параметри та функціональні особливості автомата залишаються незмінними.

Серед провайдерів, з яким співпрацює казино, можна виділити такі компанії:

Playtech;

Novomatic;

NetEnt;

Ainsworth;

Play’n GO.

Згодом додаватимуться карткові та настільні ігри, за допомогою яких вдасться урізноманітнити ігровий процес та підвищити зацікавленість з боку гравців.

Реєстраційні дії

Створення облікового запису передбачає проходження наступних етапів:

Перехід на сторінку реєстрації; Вказує номер телефону або адресу електронної пошти; Згода з правилами та умовами казино; Підтвердження реєстрації через телефон чи пошту.

Також необхідно ввести особисті дані та вигадати надійний пароль. Вік гравця має бути від 21 року, що робить ігровий процес безпечним для нього самого. Можливості особистого кабінету передбачають поповнення та зняття грошей, активацію бонусів та аналіз їх особливостей, а також зміну інформації про себе.

Згодом буде процедура верифікації, за допомогою якої можна підтвердити особу. Це обов’язкова процедура проти шахрайських дій та повторної реєстрації для отримання бездепозитного бонусу. Також це відповідає чинному законодавству України.

Мобільний додаток

У казино Dragon’s Gold можна увійти через смартфон або планшет, користуючись спеціальним додатком. Тепер у улюблені слоти можна грати на дивані, під час прогулянок чи подорожей. Вони адаптуються під роздільну здатність екрану, швидко працюють і мають якісну графіку. Програма займає мінімум місця та добре оптимізована, але важливий стабільний інтернет з високою швидкістю.

Фінансові інструменти

Проведення всіх фінансових транзакцій виконується у розділі особистого кабінету “Каса”. Там можна зробити виведення, поповнення та проаналізувати історію транзакцій. Мінімальний депозит складає 100 гривень, а виведення – 300 гривень.

Для поповнення доступний варіант із використанням банківської картки, як і з виведенням грошей. Після вказівки суми необхідно перейти на форму оплати, запровадити фінансові дані та надіслати платіж. Зарахування буде миттєвим. Якщо виникнуть питання, завжди можна отримати консультацію у фахівців зі служби підтримки. Запитання потрібно формувати чітко та правильно, а також відповідати на уточнюючі питання. Підтримка працює цілодобово, тому будь-коли можна розраховувати на допомогу.