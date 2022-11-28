У неділю, 4 грудня, на Театральному майдані Тернополя запрацює дитяча локація Казкова резиденція (Хатинка Миколая). Початок святкового відкриття о 15:00 год.

У період новорічно-різдвяних свят на маленьких відвідувачів очікують майстер-класи, виготовлення свічок, фото на згадку з Миколаєм, ігрова кімната.

Резиденція буде працювати з 4 грудня 2022 року по 22 січня 2023 року відповідно до графіка.

Для запису на майстер-класи та додатковою інформацією щодо вартості, звертайтесь у КП «Туристично-інформаційний центр м. Тернополя» за тел. +38 (098)0520720.