19 липня надвечір у Львові невідомий стріляв у мовознавицю Ірину Фаріон біля будинку, де вона жила. Сусіди розповідають, що не вперше бачили молодика, який вбив громадську діячку.

Нападник впродовж кількох тижнів перед вбивством стежив за професоркою, повідомляє 24 Канал. Кажуть, він чи не щодня сидів на лавочці перед будинком.

Сидів на лавці і “втикав” у шостий під’їзд

Одна з сусідок Ірини Фаріон Марія Бабюк розповідає, що бачила вбивцю політикині протягом двох тижнів. За її словами, кожен день цей чоловік десь о 10 годині сидів на лавочці. Сусіди підходили до нього та питали, що він тут робить, чи хоче їсти та пити. Також цікавилися, звідки він родом. Той відповідав, що з Тернополя.

Пані Марія стала свідком втечі нападника після вбивства.

– Вона вийшла з хати з валізою, чекала таксі. І тут таке сталося. Чую: бабах! Дивлюсь, а він втік, побіг туди в тунель. За будинок, поза будинок, туди на Варшавську, – пригадує жінка.

“У нього був дивний образ”

Ще одна сусідка Ірини Фаріон Тамара Шевченко теж бачила ймовірного вбивцю. Він постійно був у закритому одязі. “В нього був дивний образ, був замаскований. Він зробив все, щоб його ніхто не впізнав”, – вважає жінка.

Каже, що хлопчина видавався їй підозрілим. Вона звертала на нього увагу інших сусідів.

– Він молодий хлопчина. Поведінка його була така… він не нервував, сидів спокійно, нога на ногу. Ще я побачила, в нього такі маніпуляції були — по-різному він ті руки складав, можливо, затерпли, і він розминав їх. Мені це не сподобалось. Це не є нормальна поведінка, – зазначає пані.

У день вбивства, десь біля 18:00, вона знову бачила цього молодика. Розповідає, що той прийшов, сів на лавку і весь погляд спрямував в ту сторону.

– Мене здивувало: майданчик, люди, а він нікуди не дивиться, тільки туди. Там жила Фаріон. В мене було враження, що він когось пасе, вистежує, – ділиться думками сусідка.

Сусід професорки також регулярно бачив чоловіка, який приходив у двір. За його словами, той був дивно одягнутий. Попри пекельну спеку, він був у кросівках, шкарпетках, спортивних штанах, кофті. На голові – капелюх, а на носі – окуляри, а поглядом завжди “втикав у шостий під’їзд”.

Нагадаємо, що у Львові оголосили спеціальну поліцейську операцію для затримання стрільця — план “Перехоплення”. Пошуки вбивці досі тривають.