Сьогодні в казахському Нур-Султані збірна України зіграє у матчі кваліфікації на Кубок світу-2022 зі збірною Казахстану.

Власне, з турнірної точки зору матч має більше значення для українців – казахам потрапляння на світовий футбольний форум, будемо об’єктивні, не “світило” апріорі, а українцям воно хоч і досі ще “світить”, але те світло не дуже гріє… Трохи забагато (і несподівано) було втрачено в березні – в тому числі й у домашній грі з тими ж казахами, коли команда тоді ще Андрія Шевченка не змогла відшукати засобів проти простої, але надійної гри гостей (змарнований стовідсотковий шанс Зубкова досі перед очима).

Тепер на чолі збірної України – в.о. головного тренера Олександр Петраков. Він одразу ж дав зрозуміти своє ігрове кредо: “Я завжди хочу грати першим номером, але потрібно бути ефективним. А зараз таке становище, що потрібен результат. Потрібен результат, а не те, щоб комусь сподобатися”. З цієї тиради напрошується висновок: не чекайте, браття українці, на усілякі красоти на полі, не сподівайтеся на футбольну естетику – тут, як кажуть десь на північному сході, “не до жиру – быть бы живу”. Якщо врахувати, що збірна України, за невеликим винятком, не грала у видовищний футбол навіть тоді, коли її тренери заявляли про це як про свою мету, то можна уявити, що буде сьогодні… Втім, можна й погодитися з О.Петраковим, адже результат – це головне. І завдання його досягнення не обмежується матчем з казахами – вже через кілька днів доведеться вирішувати значно складніші проблеми у поєдинку з чинними чемпіонами світу – збірною Франції…

Що ж стосується згаданих в заголовку домбри і бандури, то і перша, і друга, наскільки розбираюся в музиці, видають не надто веселі, а радше тужливі звуки. Невже знову буде нічия, котра небагато вартує ні для господарів штучного поля, ні для українців? Не хотілося б…

Ось прогнози на матч Казахстан – Україна від тернопільських футбольних “мессінгів”:

Володимир Венгринович, екс-гравець “Ниви” – 1:2

Богдан Гнатів, директор ТОВ “Тернопіль Агробізнес” – 0:1

Ірина Гащак, економіст – 1:2

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 1:2

Леонід, любитель шахів – 2:3

Пітер, студент з Нігерії – 1:1

Ігор Чеболда, доцент ТНПУ – 0:2

Резюме: нігерійський гість “файного” міста, напевно, напрошується на дочасну екстрадицію…