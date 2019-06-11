До топ-20 списку “Свободи” увійшли двоє осіб, що мають безпосереднє відношення до Тернопільщини.

На 14 місці опинився один з лідерів “Правого сектору” Василь Лабайчук, на 17 місці – екс-нардеп від Тернополя Олексій Кайда.

На цих виборах список “Свободи” об’єднав низку праворадикальних організацій, в тому числі й “Національний корпус” Андрія Білецького. Він у списку другий, одразу після Олега Тягнибока.

В одномандатних округах “Свобода” також висунула своїх кандидатів. Свій мандат в окрузі з центром у Збаражі захищатиме Михайло Головко. По Тернополю йде заступник Надала Леонід Бицюра, а в Чортківському окрузі спробує вибороти мандат екс-голова Тернопільської ОДА Олег Сиротюк.