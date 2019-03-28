Нині, коли чимало українців, особливо молодих, норовлять дременути з України, і то “з кінцями”, у когось, виявляється, можуть виникати проблеми зворотного характеру: людина прагне приносити користь Україні та в Україні, а їй ставлять палки в колеса…

Не встигли вболівальники натішитися відносно вдалими (з точки зору результату) виступами збірної України на стадіонах Португалії та Люксембургу, як несподівано виникла загроза, що й скромні здобутки у вигляді чотирьох пунктів у нас можуть відняти. Мабуть, від досади через втрачені у матчі з Україною очки, та ще й підсиленої нічиєю з сербами, португальці раптом зняли галас навколо натуралізації Жуніора Мораєса, котрий дебютував за нашу збірну саме в матчі в Лісабоні. Мовляв, бразилець не відповідає необхідним критеріям для виступів за Україну, оскільки не прожив у ній безперервно п’ять років, як цього вимагає Статут ФІФА. Проблема полягає в тому, що Мораєс, попри те, що прожив необхідний період часу в Україні, не жив у ній п’ять років безперервно. 4 місяці він провів у оренді в китайському клубі “Тяньцзинь Теда”, після чого повернувся в Україну. Португальці (не торкатимемось питання етики і вже зовсім відсунемо вбік усілякі міркування про спортивне благородство і вміння гідно програвати, хоча про поразку в даному випадку навіть не йдеться) вчепилися за оті злощасні 4 місяці; слідом за ними, як доводилося чути, заворушилися і люксембуржці – у них з’явилася надія отримати після перших двох турів одразу 6 (!) очок – небачене раніше багатство для штатного європейського аутсайдера. Якщо співвітчизники К.Роналду таки стоятимуть на своєму, ФІФА повинна дослідити це питання, і, якщо порушення з боку України підтвердиться, вона буде покарана технічними поразками в двох матчах відбору на Євро-2020, а Португалія і Люксембург здобудуть несподівані додаткові очки.

Чорт забирай, може подумати якийсь український вболівальник, а чи варта шкурка вичинки? Ще якби Мораєс хоча б гол забив, то можна було б зрозуміти цю бурю в склянці води… А то він у грі з Португалією змарнував стовідсоткову нагоду, а у Люксембурзі відзначився хіба що одним ударом повз стійку.

Тим часом українські юристи наводять свої контраргументи. Вони, зокрема, зазначають, що в Україні безперервним роком проживання вважається перебування на території країни 183 дні року. І що коли Мораєс навіть виступав у Китаї в оренді, він все одно провів у тому році більш як 183 дні на території України, а отже, жодного порушення не було.

Чим закінчиться ця не дуже приємна і вже зовсім зайва для нас тяганина? Можливо, португальці втихомиряться й усвідомлять, що перевагу варто доводити на зеленому прямокутнику поля? Тим більше, коли в тебе для цього є всі засоби і найперший – К.Роналду. Адже їхній тренер Ф. Сантуш, розлючений двома незапланованими нічиїми вдома, пообіцяв, що його збірна переможе в решті матчів, в тому числі й в Сербії та Україні. То чи пристойно, за такого гонору і таких амбіцій, здіймати галас навколо одного бразильця, який навіть не привернув уваги скаутів португальських клубів і виступав, крім Китаю, лише в Румунії та Болгарії?

Наразі ж ця тема ніби зависла в повітрі. Що буде далі – як мовиться, дасться чути.

Ігор Дуда