У селі Горошова Чортківського району Тернопільської області кавалер запросив додому жінку і поки вона спала вкрав із її бюстгальтера 3 тисячі злотих.

Про це йдеться у вироку Борщівського районного суду Тернопільської області, передає 0352.ua.

За даними суду, чоловік у червні 2021 року запросив до свого будинку жінку. Поки потерпіла спала, кавалер з її ліфчика вкрав 3 тис. злотих, що становить 21 742,20 грн, а з сумки – 1 тис. грн. На суді підозрюваний провину визнав. Він розповів, що під час розмови з подругою дізнався, що у її ліфчику є 3 тис. злотих, а у сумці – 1 тис. грн. Коли жінка заснула, він пограбував її.

Потерпіла додала, що гроші вона зберігала у “чашці” ліфчика. У червні її запросив в гості підозрюваний і вона погодилась. Жінка залишилась ночувати у кавалера, а коли прийшла додому, то помітила, що її пограбували.

Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст. 185 КК України та арештував його на пів року. Це рішення ще можна оскаржити у суді.