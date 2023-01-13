Безпідставно затримали 2 осіб, погрожували зброєю, застосовували насильство та утримували у приміщенні Управління стратегічних розслідувань – підозрюють двох правоохоронців на Тернопільщині.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру начальнику відділу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України та його підлеглому у завідомо незаконному затриманні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, перевищенні службових повноважень, незаконному проникненні до іншого володіння особи та проведенні у ньому обшуку (ч. 2 ст. 162 КК, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 371 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, працівники УСР у травні 2022 року на території приватного підприємства у передмісті Тернополя, діючи в приватних інтересах знайомого, без будь-яких законних на те підстав, погрожуючи зброєю та наносячи тілесні ушкодження, здійснили затримання 2 осіб.

Надалі потерпілих незаконно доставили у приміщення УСР в Тернопільській області та тримали там близько години без складання процесуальних документів.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад.

До речі, один з підозрюваних вже є фігурантом у інших кримінальних провадженнях за фактами катування та організації нарколабораторії.

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки.