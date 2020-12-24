Католицьке Різдво на Тернопільщині буде дощовим

На католицьке Різдво в області пройдуть дощі. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, зберігатимуться похмура волога погода. Втім, температурні показники залишатимуться плюсовими: 1 – 6 градусів тепла.

Цими днями погодні умови на Тернопільщині зумовлюватимуть атмосферні фронти. Вони передбачать у нашому краї дощі, сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу та ожеледицю.

«Різдво західного обряду буде в Україні із атмосферними фронтами, дощами, снігом, ожеледдю, налипанням мокрого снігу, сильним вітром та із весняним теплом. Найближчої ночі дощі пройдуть практично повсюди. Вже вдень, 25-го грудня, потужна фронтальна зона переміститься східніше. Домінуватиме волога повітряна маса. Вітер західного, південно-західного напрямків буде поривчастим і навіть подекуди із штормовими поривами. Температура повітря протягом дня очікується +2 +6 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, у неділю до краю повернеться невелике похолодання. Однак через коливання температурних показників від мінуса до плюса посилюватиметься ожеледиця.