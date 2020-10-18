У Тернополі запрошують дітей від 8 — 9 років до Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці для приготування до першої сповіді та причастя. Навчання розпочинаються з початку листопада.

Як повідомили у Катедрі, щоб долучитися до занять, необхідно зареєструватися.

“Реєстрація дітей відбудеться під час першої зустрічі 1 листопада. Щиро запрошуємо дітей нашої парафії віком 8-9 років для приготування до Першої Святої Сповіді та Урочистого Святого Причастя. Місце проведення – Катехитичний клас Архикатедрального Собору. Для детальної інформації просимо звертатися до священнослужителів нашого храму у захристії собору”.

Під час занять діти вивчатимуть молитви, основи віровчення і літургії. Потім вони складатимуть іспит, щоб визначити, чи готова дитина прийняти Христа.