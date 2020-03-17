Щоденні молебені за відвернення загрози поширення коронавірусу запроваджують в Архикатедральному соборі Тернополя. Жителів обласного центру закликатимуть до молитви дзвонами.

Молитва відбуватиметься щоденно о 13 годині, долучитися до неї можна за допомогою сучасних засобів масової комунікації, – розповідає Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Кир Василій Семенюк. Втім, Архикатедральний собор залишатиметься відчиненим, молебені відбуватимуться за графіком.

«Відбуватимуться молебені за оздоровлення недужих, за всіх медичних працівників, та за відвернення загрози поширення інфекції. Храм залишається відчинений для молитви та участі вірних у всіх Богослуженнях, які відбуваються згідно графіку. Однак, є можливість долучитися до молитви за посередництвом засобів комунікації – усі Богослуження з храму транслюються на YouTube Каналі Архикатедрального Собору. Християни є тими, хто найменше піддаються паніці, оскільки свідомі, що людське життя протікає не у координатах випадковостей, а у просторі волі Божої, позначеної Його присутністю, Його опікою та Його любов’ю. Найдієвішим засобом протистояння гріху та його наслідку – хворобі є молитва».

Отже, о 13 годині з храму лунатиме дзвін, щоб закликати людей у Тернополі до молитви. За словами священиків, дзвін є давнім інструментом не тільки сповіщення про церковні події, але його вібрація очищує навколишній простір від хвороботворних організмів.

Софія Романська