Тернопільські слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо касирки банку, яка розтратила понад 20000$.

Розтрату грошей шляхом зловживання службовим становищем та несанкціоновані дії з інформацією, вчинені особою, яка має право доступу до неї інкримінують слідчі ГУНП в Тернопільській області 40-річній місцевій мешканці.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрювана, працюючи на посаді старшого касира однієї із фінансових установ, без відома клієнтів банку, привласнювала їхні кошти.

Потерпілі – четверо людей. Коли клієнти хотіли зняти свої заощадження, то їм повідомляли, що рахунки порожні, оскільки вони вже отримали свої збереження.

У ході розслідування, слідчі довели причетність до протиправного працівниці банку. Підозрювана провела операції з видачі готівки без будь-яких звернень клієнтів.

Загальна сума збитків становить – понад 20 тисяч доларів.

Обвинувальний факт щодо зловмисниці тернопільські слідчі скерували до суду. Їй інкримінують ч. 2, 3 ст. 191 та ч.1,3 ст. 262 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у справі завершено. Міру покарання їй обере суд.