Майже десять місяців заробляла на грошових переказах працівниця однієї з фінансових установ Тернополя. За весь час двадцятип’ятирічна касир поклала до власної кишені 190 тисяч гривень.

За словами начальника сектору розкриття майнових злочинів в державному секторі та шахрайства Віктора Демчана, підозрювана працювала у фінансовій установі, яка знаходилася при одному з вищих навчальних закладах обласного центру. Студенти оплачували за навчання в касі, вона видавала чек, а після цього відміняла попередню операцію. Частину грошей забирала собі, а іншу кидала на зазначений раніше рахунок.

Про маніпуляції з грошима дізналися лише після того, як студентів почали викликати до деканату і казати про борг за навчання. Коли потерпілі пред’явили чеки, адміністрація вишу звернулася за допомогою до керівників банку та поліції.

Правоохоронці встановили особу підозрюваної. Вирішується питання про оголошення їй підозри відповідно до двох статей кримінального кодексу України – 191 частина 3 – Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене повторно та 362 – Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.