Персональна виставка двох майстрів народних художніх промислів із Тернополя діє у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. В експозиції представлені декоративні вироби із соломки Петра Левицького та розпис на склі Юлії Сватко.

Петро Левицький, як розповіли під час відкриття виставки ведучі, багатогранна особистість. Він лікар, викладач, управлінець, спортсмен, митець. Працює директором комунального підприємства «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр». Крім цього викладає у Тернопільському державному медичному університеті імені Івана Горбачевського, кандидат медичних наук, доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини. Добровольцем перебував в зоні проведення АТО в складі виїзної бригади медиків.

– Лікувати людей – його покликання, а творчість – це духовне відновлення, – розповіла одна із ведучих. – 28 років Петро Левицький займається аплікацією рослинними матеріалами – виготовляє вироби із соломи. Особливістю даного ремесла є те, що вироби із соломи – один із найдавніших напрямів народної творчості і не передбачає використання штучних фарбників, а різноманіття відтінків досягається за допомогою термічної обробки матеріалу. Петро Левицький вперше на теренах Тернопільщини запровадив методику виконання об’ємних зображень картин із соломи злакових культур. У 2011 році йому присвоїли звання «Майстер народної творчості».

Юлія Сватко – майстриня народних художніх промислів художнього декорування. Вона розписує скло вітражними фарбами, займається декоруванням пляшок полімерною глиною, створює барельєфні картини, робить розпис по тканині текстильними фарбами у техніці «холодний батік». За фахом вона також медик. Працює спеціалістом відділу молоді, спорту, сім’ї та туризму Великоберезовицької селищної ради. На виставці мисткиня представила картини із розписом по склі та декоровані вази, графини, бокали. У її роботах оживають дивовижні візерунки, українські символи, зображення природи та звірів. Жінка також захоплюється малюванням, художньою ліпниною. У 2019 році отримала статус майстра художніх промислів художнього декорування.

– Розпис по склу не дуже популярний, як наприклад, вишивка чи живопис, тому влаштовуючи цю виставку хотіла, щоб з цим видом творчості ознайомилися якомога більше людей, – розповіла Юлія Сватко. – Можливо знайдуться поціновувачі моїх робіт і послідовники. Скло – важкий матеріалу роботі, але немає нічого неможливого якщо йти невеличкими кроками. Я йшла до цього впродовж шести років. Бували і злети, і падіння, але знайшла себе у цьому ремеслі. Це моє хобі, моя віддушина у такий нелегкий час. Чоловік служить в ЗСУ, я залишилась сама, і моя творчість сьогодні – це ковток свіжого повітря.

Виставка робіт обох майстрів народної творчості діятиме у краєзнавчому музеї до кінця січня 2024 року.

Фото зі сторінки ТОКМ у фейсбуці