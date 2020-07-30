Картина українського художника Івана Марчука пішла з молотка за рекордну суму – 56 тисяч доларів США.

Називається ця картина «Човни цвітом поросли» і була написана майстром ще в 1981 році, повідомляє Українська літературна газета.

Аукціон літніх торгів «CLASSIC UNDERGROUND CONTEMPORARY» відбувався онлайн, де з молотка і придбали картину.

Стартова ціна картини становила 15 тисяч доларів. Крім цього продали ще два полотна Івана Марчука – «Зимовий вечір» й картину із серії «Застереження».

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