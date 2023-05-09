Нині він десь там у Московії має підставу сказати самому собі фразу його знаменитого персонажа, начальника відділу Одеського карного розшуку по боротьбі з бандитизмом підполковника Давида Гоцмана з телесеріалу “Ліквідація”: “Завтра сядешь в моём кабинете и будешь учить уголовно-процессуальный кодекс от заглавной буквы “У” до тиража и типографии”.

Точніше, вивчати відомому актору Владіміру Машкову більш доречно Кримінальний кодекс України, оскільки українські правоохоронці повідомили йому про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України. Повідомили, як можна зрозуміти, наразі заочно.

За даними слідства, з початку збройної агресії РФ проти України впродовж 2022 року Машков систематично брав участь у концертах і публічних заходах на території РФ, на окупованих територіях Луганської та Донецької областей на підтримку президента та військовослужбовців держави-агресора. Використовуючи власну сторінку Instagram, а також Telegram- та YouTube-канали, публічно закликав до приєднання Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей до складу РФ. А на додачу, виступав за зміну меж території та державного кордону України, виправдовував і визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, порушив порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Стосовно Машкова введено санкції та інші обмежувальні заходи, у тому числі відмова в наданні та скасування віз, заборона в’їзду на територію України. Вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук та обрання запобіжного заходу.

Цікаво, чи підказувала йому такий розвиток подій його інтуїція, або, як висловлювався той самий Давид Маркович “У вас – интуиция, а у нас в Одессе – задница горит”? Зрозуміло одне: ні він сам, ні його партнер у “Ліквідації” й не менш одіозний Владімір Порєченков у більш-менш осяжному майбутньому побувати в “Перлині біля моря” і ще раз відчути її неповторний колорит не зможуть. Нічого не вдієш – надто вже натхненно обоє “расчесывали нервы” Україні.

Така ось вийшла “картина маслом”…