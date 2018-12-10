“Карту тернополянина” можуть отримати і мешканці приміських сіл

10/12/2018 Розмір тексту:

Електронні квитки «Соціальна карта тернополянина» відтепер можуть виготовити не лише тернополяни, але й жителі громад, що приєдналися до Тернопільської територіальної громади.

Зокрема, мова йде про Курівецьку сільську територіальну громаду Зборівського району (с. Курівці), Малашовецьку сільську територіальну громаду Зборівського району (с. Малашівці та с. Іванківці), Чернихівську сільську територіальну громаду Зборівського району (с. Чернихів, с. Глядки, с. Плесківці) і Кобзарівську сільську територіальну громаду Зборівського району Тернопільської області (с. Кобзарівка та с. Вертелка) до Тернопільської міської територіальної громади. Вони, нагадаємо, прийняли рішення щодо входження до Об’єднаної Тернопільської територіальної громади відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Жителі перелічених населених пунктів можуть при бажанні виготовити «Загальну», «Учнівську/Студентську» чи «Пільгову» (для осіб, яким законодавством надане право пільгового (безоплатного) проїзду) карти. Для цього їм потрібно подати заяву Оператору електронних систем міста (вул. В. Чорновола, 1, другий поверх), або звернутися в Центр надання адміністративних послуг (вул. Князя Острозького, 6, другий поверх). Карти «Загальна», «Учнівська/Студентська») також можна виготовити онлайн на сайті fayna-karta.te.ua.