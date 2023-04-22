Здебільшого описи карток, як платіжних документів, містять інформацію про те, як зручно з картки витрачати гроші. А от інформації, як отримати на картку дохід менше.

Саме тому, сумісно експертами Райффайзен Банку, ми вирішили розібратися, які підходять для отримання прибутку: заробітку та доходу від підприємницької діяльності. У Райфа знайшлося кілька зручних рішень.

Картка для зарахування заробітної плати

Офіційно працевлаштовані особи можуть отримати зарплату на власну банківську картку. Особливих вимог до зарплатної картки немає – вона може бути навіть віртуальною. Головне, щоб була дебетова картка для виплат у гривні. Тому клієнти банку обирають серед наявних платіжних продуктів з вигідними умовами для себе.

Найчастіше для отримання заробітної плати використовують райфкарту Visa Gold, на яку зарплата та інші соціальні виплати зараховуються миттєво та без комісії. Про зарахування коштів надходить SMS. Витрачати кошти з цієї картки також вигідно – власник отримує кешбек у розмірі 1% від витрат у категорії “Кафе та ресторани”, за купівлю побутової техніки, взуття, одягу.

Як оформити зарплатну картку онлайн

Щоб відкрити картку онлайн, заявнику потрібно подати заявку через офіційний сайт банку та підтвердити намір шляхом використання “Дія.Підпис”. Потрібні лише паспорт та код. Довідку з місця роботи та про розмір зарплати у банку не вимагають.

Віртуальний платіжний засіб буде готовий за 10 хвилин. За бажанням, клієнт замовляє іменну фізичну карту, яка буде готова за 10 днів після подачі заявки через сайт.

А чи можна на таку картку для виплат отримувати дохід від провадження підприємницької діяльності? Розберемо далі.

Картка для бізнесу

Відповідно до законодавства України, підприємцеві заборонено отримувати дохід від господарської діяльності на особисту картку. Спершу особі потрібно відкрити рахунок для ФОП у банку та отримати до нього спеціальну бізнес-карту Visa Business, яку можна використовувати для отримання оплат від клієнтів та платежів контрагентам.

ВАЖЛИВО: якщо плануєте приймати оплати від клієнтів картками, одразу підключить у банку послуги еквайрингу для прийому таких платежів через термінал.

Мати картку для особистих потреб ФОПу не заборонено, але її дозволено використовувати лише для особистих переказів, зарахування коштів від підприємницької діяльності після сплати податків, оплати товарів та комунальних послуг, онлайн-шопінгу тощо.

У пригоді стане райфкартка Visa Reward, на яку перекази з поточного ФОП-рахунку у межах одного банку безкоштовні. А зарахованими коштами можна розпоряджатися на власний розсуд. Ми розібралися, яким чином отримувати дохід з використанням різних банківських карток – для зарплати, бізнесу, особистих потреб. Якщо ви зацікавлені в отриманні таких карток, варто звернутися до Райффайзен Банку та дізнатися про вигідні умови отримання та використання його платіжних засобів.