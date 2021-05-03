На Тернопільщині великодні богослужіння відбулися у півтисячі храмах. До охорони правопорядку залучили 900 поліцейських.

Правоохоронці стежили за недопущенням кримінальних і адміністративних правопорушень. Особливу увагу приділили населеним пунктам, де проводили почергові богослужіння та релігійним громадам, котрі перейшли до Православної церкви України.

Освячення пасок розпочалося у суботу. Це дозволило уникнути величезних черг у храмах. “Всі бачать, наскільки це небезпечна хвороба, яка велика смертність, і які наслідки для людей, навіть тих, які перехворіли і вижили. Звичайно, ці рекомендації, зокрема, присутність під час богослужіння на вулиці, дотримання маскового режиму, дистанції між людьми, хто відчуває підвищення температури чи інші симптоми — ми закликаємо залишатися вдома і приєднатися до богослужіння онлайн. Постійно вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб з одного боку відбувалися богослужіння традиційно за уставом, так як повинно бути, з іншого боку, щоб максимально убезпечити людей від можливості захворіти», – зазначив архиєпископ Тернопільський і Кременецький ПЦУ, Владика Нестор.

Правоохоронці робили попередження жителям краю, які допускали порушення санітарно-епідемічних правил під час Великодніх богослужінь.