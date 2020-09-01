Рекорд наймасовішого танцю в умовах карантину встановили у Тернополі. Для виконання композиції на Театральному майдані зібралося понад сто юних танцівників.

“Ні – пандемії! Ми усе здолаємо! Українці – сильна духом нація!” – такий меседж рекордного танцювального флешмобу, у якому взяли участь вихованці школи сучасного танцю “Dance mafia”. “Це наймасовіший танець в умовах карантину. Взяло участь 104 учасники, що стало рекордом у Тернополі. Вдячні усім, хто долучився до того, щоб таке дійство відбулося”, – каже співорганізаторка наймасовішого танцю Наталія Стефанчук.

“Наймасовіший дитячий танець в умовах карантину” став 51-им рекордом у Тернополі. До організації цього дійства долучилися управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради та ГО “Планета Вільних Людей”. “Юні танцюристи своєю композицією в особливий спосіб, а саме мовою танцю, проголосили, що хоча Україна і пристосовується жити в умовах карантину, та діти – головне багатство нації, потребують соціалізації і повноцінного щасливого дитинства”, – зазначає тернополянка Надія Швець.

Подію внесли до Книги рекордів Тернополя. Організатори заходу та юні танцівники отримали нагороди.

Софія Романська