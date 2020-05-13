Роботу карантинних постів в області продовжують. На в’їздах до населених пунктів вимірюватимуть температуру водіїв і пасажирів. Також КПП облаштують біля ринків у Тернополі.

Упродовж вихідних на контрольно-пропускних пунктах в області перевірили понад п’ять тисяч транспортних засобів, – повідомив на засіданні міського оперативного штабу начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. Перевищеної температури у водіїв і пасажирів не виявили.

“За вихідні було складено три адміністративних матеріали щодо порушення карантину. Щодо роботи постів, за період 7 — 11 травня перевірено понад п’ять тисяч автомобілів, з яких іногородніх — чотири тисячі, тернопільських — 3700, вантажних — вісімсот, на іноземній реєстрації — 698. Щодо проведення температурного скринінгу — більше 37 не було виявлено”.

Ймовірно, деякі пости на Тернопільщині перенесуть у місця більшого скупчення людей. А загалом КПП працюватимуть до зняття усіх карантинних обмежень. За прогнозами Уряду, адаптивний карантин в окремих населених пунктах може діяти до кінця року.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

Від сьогодні у Тернополі запрацюють два ринки