Повідомлення на сайті одного ранку не додало настрою: ще п’ятеро наших краян не змогли подолати коронавірус.

Вік померлих – від 38 до 91 року, тобто напасть, яка уже другий рік не без успіху намагається тероризувати людство, не є надто перебірливою щодо віку, статі, соціального становища своїх жертв. А тут іще світові інформагентства додали збентеження і сумнівів: в Норвегії після вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech померло 29 людей (щоправда, літнього віку й із серйозними супутніми захворюваннями). Виявляється, повної гарантії не дає навіть найбільш визнана світом вакцина.

У нас наразі (якщо не рахувати темної історії з підпільною вакцинацію ряду VIP-персон вакциною з Ізраїлю) про щеплення груп ризику і ширших верств населення говориться з такою ж певністю і визначеністю, як… вилами пишеться по воді. Отож, найбільш реальним засобом захисту залишається дотримання вже давно відомих рекомендацій: соціальна дистанція (1,5 м), уникання місць скупчень людей, масових зібрань в закритих і не провітрюваних приміщеннях, часте миття рук і користування дезінфікуючими розчинами. Можна припустити, що якби критична маса популяції дотримувалася хоча б цих, не надто складних і обтяжливих приписів, рівень захворюваності і, відповідно, смертності міг би бути суттєво меншим. Та де там, особливо в пору новорічно-різдвяних свят… Тим більше, що узгодженість дій між центральною владою і керівниками на місцях залишає бажати кращого: встановлене першою нерідко ігнорується/саботується другими; спущені “згори” розпорядження сприймаються як такі, що вироблені без урахування місцевих особливостей. Потім, буває, дається “задній хід”, і норми жорсткішого карантину починають таки виконуватися – під акомпанемент протестних акцій підприємців, які, ну дуже вже хочуть працювати.

А поза тим… Маски люди, як і раніше, здебільшого носять за все тим же принципом “Хто як хоче, той так дрочить”. Про рекомендовану ВООЗ і нашим рідним МОЗ дистанцію, особливо біля місць розваг та й у магазинах мову можна вести доволі умовно. Добрі хлопці-молодці, як і в докарантинну пору, прямують в фітнес-центр неподалік, хоча діяльність таких закладів начебто попадає під карантинні заборони. У супермаркетах стелажі з товарами, які не підлягають продажу (іграшки, домашні шльопанці, шкарпетки, посуд, товари для пакування і т.п.) обтягнуті заборонними червоними стрічками. Напевно, так і потрібно згідно з урядовими приписами, але чи дуже все це вбереже від загрози інфікування, якщо зовсім поряд, біля стелажів з дезодорантами і зубними пастами скупчиться 7-8 покупців, у трьох з яких над маскою нахабно стирчать носи правильної й неправильної форм?

COVID-19 продовжує стискати своїми жорстким лещатами й країни з вищим рівнем медицини і свідомості та самодисципліни громадян. Чого очікувати тим, у кого зазначені показники суттєво нижчі?