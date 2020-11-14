“Карантин вихідного дня” забороняє роботу агропромислових ринків. Чи дотримуються цієї вимоги у Тернополі, перевіряли очільники Держпродспоживслужби міста й області.

Підприємиця Ольга Боднар займається продажем квітів. Жінка каже, що вихідними отримує найбільші прибутки.

“У карантин взагалі виручка дуже зменшилася. Але в суботу і неділю хоч трохи покупці приходили. Не знаю, що будемо робити далі, бо немає чим платити зарплату своїм людям. Те саме стосується і податкового навантаження. Невже влада хоче, щоб всі закрилися, щоб зникли робочі місця, податки. Не розумію, як маємо жити далі. Міська влада нам дозволила працювати, а тут ці перевірки з попередженнями. Нерозуміння — що робити далі”.

Сьогодні усім торговцям на ринках у Тернополі вручили листи з роз’ясненнями Постанови головного державного санітарного лікаря України, де вказані умови роботи підконтрольних об‘єктів в режимі «карантину вихідного дня» та попередили про відповідальність за порушення. У разі повторної перевірки до підприємців застосовуватимуть штрафи.