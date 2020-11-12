Кабінет Міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив більш суворі обмеження до кінця 2020 року у відповідь на спалах COVID-19 в Україні, в тому числі для релігійних організацій.

Зміни до постанови № 641 від 22.07.2020 року, прийняті на засіданні Уряду 11 листопада, скасовують кольорове позначення різних рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Тепер карантинні обмеження будуть однаково суворими для всіх регіонів України, повідомляє RISU з посиланням на Інституту релігійної свободи.

Згідно нової редакції п. 10 постанови Кабміну на території України на період дії карантину забороняється:

Проведення масових (культурних, у т. ч. концертів, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів) за участю більш як 20 осіб (у разі проведення заходів з кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра).

Таким чином, храми та інші релігійні споруди можуть функціонувати, якщо у релігійних заходах бере участь не більше 20 осіб. Такі вимоги раніше були передбачені лише для регіонів із “помаранчевим” і “червоним” рівнями епідемічної небезпеки поширення COVID-19, а тепер діятимуть на всій території України.

При цьому на релігійні організації не буде поширюватися додаткові обмеження так званого “карантину вихідного дня”, запровадженого Урядом для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів торговельного і побутового обслуговування населення (крім продуктових магазинів, фінансових установ, адресної доставки продуктів), закладів культури і проведення культурних масових заходів. Така діяльність повністю заборонена кожної суботи та неділі.

Напередодні засідання Уряду, Міністерство культури та інформаційної політики та Державна служба з етнополітики та свободи совісті разом із лідерами найбільших християнських Церков 10 листопада виступили зі спільною позицією щодо збереження громадського здоров’я, забезпечення права на свободу совісті та суспільно важливої діяльності релігійних організацій в умовах загострення пандемії COVID-19.

Зокрема, Уряд врахував рекомендацію щодо збереження доступу до церковних споруд, інших приміщень релігійних організацій протягом усього тижня, зокрема й у вихідні дні.

При цьому МОЗ не врахував у тексті прийнятої постанови пропозицію щодо врахування особливості організації заходів у приміщеннях з рядами стаціонарних сидінь, де богослужіння та інші релігійні заходи пропонувалося проводити із заповненістю не більше 50 %. Однак така норма запроваджується для кінотеатрів і театрів. Отже навіть великі релігійні споруди, які здатні вміщати сотні чи тисячі людей, згідно нових вимог Уряду можуть відвідувати одночасно не більше 20 осіб.

Запроваджені Урядом обмеження наберуть чинності з дня офіційного опублікування постанови Кабміну, прийнятої 11 листопада 2020 року.

Нагадаємо, що впродовж карантину залишається чинною заборона на перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.