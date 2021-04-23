11 порушень у ресторанах зареєстрували тернопільські поліціянти минулого тижня. Власників закладів громадського харчування притягнули до відповідальності.

Про факти порушень поліції повідомляли жителі Тернополя. А також їх виявляли під час спеціальних перевірок.

«Були виявлені 11 фактів порушень у закладах громадського харчування. У всіх закладах складені адміністративні протоколи. Були свідомі громадяни, які виявляли, телефонували. Щодо вихідних: субота, неділя – поліція відстежувала дотримання карантину у торгово-розважальних закладах. Було складено 27 постанов про перебування без засобів індивідуального захисту. Також ми виявляли скупчення в магазинах, були прийняті рішення про складання протоколів про адміністративні правопорушення», – повідомив під час засідання оперативного штабу боротьби з коронавірусом начальник міського відділу поліції Сергій Осадца.

Додамо, з наступного тижня у Тернополі ресторанам дозволили приймати відвідувачів у приміщеннях. Втім, вихідними вони ще зобов’язані працювати на виніс або ж на літніх майданчиках.