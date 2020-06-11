Минулої доби в обласному центрі виявили тринадцять інфікованих коронавірусом. Епідемічна ситуація в обласному центрі суттєво ускладнилася через два спалахи: на станції швидкої допомоги та на святкуванні ювілею у селі Баворів, де були також і тернополяни.

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендує посилити карантин в обласному центрі.

«Згідно з рекомендацією у Тернополі з 10 червня не відновлять роботу бази відпочинку і заклади культури. Займатися у дитячо-юнацьких спортивних школах можна тим особам, які готуються до участі в офіційних всеукраїнських змаганнях. Заклади громадського харчування мають посилити санітарні заходи. Заборонено подавати страви на загальних тарілках, а спеції лише в одноразових стіках. Торгові центри мають забезпечити окремий вхід і вихід з приміщення, вимірювати температуру тіла в усіх покупців. Відтепер обов’язковою є дезінфекція рук на вході у магазини і торгові центри. У громадському транспорті нашого міста дозволений проїзд лише на сидіннях, вхід – обов’язково у масках. За рішенням міського оперативного штабу створили робочу групу, куди увійшли держпродспоживслужба, муніципальна інспекція, правоохоронці. Вони слідкуватимуть за дотриманням протиепідемічних заходів на ринках. Садочки у Тернополі працюватимуть і надалі. Там мають вимірювати температуру всім працівникам і вихованцям. Приводити і забирати дітей батьки мають на вулиці. Я хочу звернутися до всіх тернополян, ми живемо у період так званого адаптивного карантину. Звичайно, епідемія ще не минула. Розумую, що епідеміологічні заходи і заборони нестерпні, але вірю, що наші тернополяни мудрі, і будуть виконувати ті правила, про які просять медики. Мийте руки, уникайте місць масового скупчення людей, а не можете уникнути – одягніть захисну маску», – каже начальник міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак.

Отже, поки що карантину у Тернополі не посилюватимуть. Все ж спеціальна комісія стежитиме за виконанням санітарно-епідеміологічних вимог. Додаткових послаблень, які планували запровадити в обласному центрі з 10 червня, наразі не буде.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

Через одного “ювіляра” на Тернопільщині можуть посилити карантин

Посвяткували: після бенкету в селах біля Тернополя – спалах коронавірусу. ВІДЕО