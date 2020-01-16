Карантин у Тернополі не оголошено. Усі заклади освіти в місті (дитячі садки, школи, позашкільні установи) працюють у звичному режимі, навчальний процес – триває.

Про це повідомила прес-служба Тернопільської міської ради.

У Тернополі стан захворюваності на ГРВІ та грип нижчий від порогових показників, а середній відсоток дітей, відсутніх у класах тернопільських закладів середньої освіти через захворюваність на грип та ГРВІ, не перевищує 3,5%.

До відома, рішення про тимчасове припинення навчального процесу можуть приймати самостійно керівники окремих навчальних закладах при відсутності 20% і більше дітей у класі через захворюваність на грип та ГРВІ. Станом на 15.01.2020 року у Тернополі таких випадків не зафіксовано.