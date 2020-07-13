Поліцейські відстежують дотримання карантинних правил у громадському транспорті Тернопільщини. Зокрема, контроль передбачений за кількістю пасажирів і масковим режимом. У разі порушення штрафують водіїв або перевізників.

Через ускладнення епідемічної ситуації на Тернопільщині посилили контроль за дотриманням санітарно-епідеміологічних правил. Відповідно, до діючих вимог водій не може рушити, якщо є пасажири без масок, або ж їхня кількість перевищує допустиму.

«Протягом двох тижнів було складено 22 адміністративні протоколи. Матеріали складені на перевізників, а також на водіїв, які допускали порушення щодо кількості пасажирів або маскового режиму. Реагуємо на такі порушення, раніше робили попередження, нині складаємо адміністративні матеріали», – повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

У міському управлінні транспортних мереж запевняють, автобуси, маршрутки, тролейбуси регулярно дезінфікують. Всі перевізники та водії попереджені про необхідність дотримання санітарно-епідеміологічних правил.

Софія Романська