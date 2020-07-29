Спеціалісти Держпродспоживслужби протягом минулого тижня на Тернопільщині перевіряли ресторани, магазини, перукарні та салони краси на дотримання вимог карантину.

Було виявлено більше ста порушень. Відтак підприємці змушені сплатити штрафи.

Держпродспоживслужба проводить перевірки у різних районах області.

Як повідомила речниця установи Наталія Гресько, за тиждень перевірено 55 закладів громадського харчування, у 12-ти з них виявили порушення, склали 9 протоколів та 12 приписів.

«Обстежили 251 об’єкт торгівлі продовольчими товарами (окрім ринків). На 99-ти з них виявили порушення. Склали 31 протокол та 87 приписів. Перевірили 167 об’єктів торгівлі непродовольчими товарами, на 44-х з них зафіксували порушення. Склали 1 протокол та 44 приписи. Також обстежили 7 перукарень та салонів краси, на 4-х встановлені порушення, надали 4 приписи. В усіх районах області наші спеціалісти продовжують проводити роз’яснювальні роботи та перевіряти підконтрольні об’єкти на дотримання карантинних вимог».

Перевірки проводять задля профілактики порушень. Оскільки через нехтування санітарно-епідеміологічними правилами росте рівень захворюваності на коронавірус. Наразі Тернопільщина перебуває у так званій “червоній” зоні щодо поширення COVID-19.

Софія Романська