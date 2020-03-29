Тернопільські артилеристи попри карантин вдосконалюють професійні навички.

Ведення вогню у складі батарей відпрацьовують тернопільські артилеристи. Вони тренуються на Рівненському полігоні. Заняття проходять за участю високопрофесійних інструкторів.

Попри карантин артилеристи продовжують удосконалювати професійні навички, – повідомив прес-офіцер Юрій Кульпа. Наразі навчання проходить поблизу Рівного.

«Після облаштування побуту на Рівненському полігоні, військовослужбовці відпрацьовують навчальні питання з підготовки до ведення вогню у складі батарей. Військовослужбовці відпрацьовують складні техніки, а також освоюють теоретичну частину справи».

Додамо, у період карантину на Тернопільщині не проходитимуть тренування бригади територіальної оборони. Раніше на військовому полігоні у селі Біла організовували заняття із самооборони для всіх охочих жителів краю. Відновити такі тренування обіцяють після завершення карантинного періоду.

Софія Романська