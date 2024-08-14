Капелани з Тернополя зробили для бійців лазню і пральню на колесах. ФОТО

Лазню і пральню на колесах облаштували для українських захисників капелани євангельської церкви з Тернополя. Автомобілі відправили військовим на херсонський напрямок.

Ідея лазні та пральні на колесах з’явилася капелана Руслана Полікровського під час чергової поїздки на фронт. Оскільки душ для багатьох військових на передовій – розкіш.

«Прийняти душ, випрати і посушити одяг, відпочити, випити кави, поспілкуватися з капеланами – усе це доступне у нашій лазні на колесах. Це один із найбільших наших проєктів. Ми багато над цим працювали, багато-хто допоміг. Тут душові, дві пральні машини, сушарка. Все працює від генератора і від мережі. Ідея була в тому, щоб не тільки закривати побутові потреби, а й духовні».

Проєкт «Лазня і пральня на колесах» вартував до 20 тис. доларів. Це особисті кошти капеланів, а також пожертвування інших меценатів.

«Вкладено чимало натхнення, часу та ресурсів і вже зараз ми в дорозі на Херсонський напрямок! Молюся словами апостола Павла: «і в моли‌твах своїх за‌вжди молюся, щоб воля Божа щасливо попрова‌дила мене… Попереду невідомість, але з надією на Всевишнього та з вірою в перемогу твердо ступаємо вперед», – зазначив Руслан Полікровський.

До реалізації проєкту долучалося чимало людей на волонтерських засадах. За зниженими цінами волонтерам вдалося придбати побутову техніку та автомобіль.

Софія Романська