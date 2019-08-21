Завтра завершуються «канікули» для власників автомобілів на європейській реєстрації. Оскільки входить в дію закон про штрафи за перевищення терміну перебування автомобілів на іноземній реєстрації.

Це питання сьогодні обговорювали представники ГО «Автоєвросила» з президентом Зеленським, керівництвом митниці та поліції.

Євробляхерам пообіцяли черговий закон про відтермінування штрафів до початку 2020 року. Втім, прийняти його зможуть, як розпочне роботу новий парламент – не раніше 29 серпня.

«Наразі немає наказу про спільну діяльність Нацполіції та ДПС. Проте зараз працюють над процедурою щодо зупинки транспортних засобів поліцією. Зокрема, це буде відбуватися близько десяти днів. Тому я хочу закликати всіх вас, хто володіє транспортними засобами на європейській реєстрації, обмежити використання цих автомобілів на деякий час. Розумію, що може бути життєва необхідність, тому заборонити їх використання наразі не можемо, але просимо максимально обмежити рух нерозмитнених автомобілів на деякий час, поки не прийнятий новий закон», – наголошує голова ГО «Автоєвросила» Олег Ярошевич.

На Тернопільщині залишається не розмитненими близько 70% так званих євроблях, – повідомив керівник тернопільської «Автоєвросили» Ігор Красновський. Відповідно до діючого закону, за перевищення строків тимчасового ввезення транспортних засобів від десяти до двадцяти діб власнику авто доведеться заплатити 8,5 тисяч гривень за перше порушення, а за повторне – 17 тисяч гривень штрафу і позбавлення прав на один рік; за перевищення від двадцяти до тридцяти діб штраф сягатиме 85 тисяч гривень. А перевищення більш ніж на тридцять діб обійдеться у 170 тисяч гривень або конфіскацією.

Як запевнив юрист ГО «Автоєвросили», поліція має право зупинити автомобіль на європейській реєстрації, а відразу притягувати до відповідальності не може. На перший раз поліціянти робитимуть попередження. Активісти пообіцяли допомагати вирішувати проблеми з правоохоронними органами у разі їх виникнення.

Софія Романська