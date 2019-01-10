Канікули і мороз зробили добру справу

10/01/2019 Розмір тексту:

Упродовж останнього тижня в області на 12% знизився рівень захворюваності на грип і ГРВІ. Саме в період низьких температур лікарі-епідеміологи виявили зменшення кількості хворих. Пов’язують це зі зниженням активності вірусів під час мінусових температурних показників, а також канікулярним періодом у школярів і студентів.

«На Тернопільщині захворюваність на грип та ГРВІ утримується на рівні сезонної, відповідає середньому показнику для відповідної пори року, не перевищуючи епідпорогове значення. Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 183,2 випадки на 100 тисяч населення, що становить 80,7% до розрахункового показника визначення початку епідемії (227 випадків на 100 тис. населення)», – повідомляє обласний лабораторний центр.

Упродовж останнього тижня в області поменшало хворих на грип і ГРВІ серед дітей шкільного віку. Пояснюють позитивну тенденцію ще й канікулярним періодом. Повернення до навчання загрожує збільшення кількості хворих, – припускають лікарі. Також вони наголошують: попереду складний епідемічний період. Зазвичай, рівень захворюваності на грип та ГРВІ збільшується наприкінці січня та у лютому. Тоді організм людини ослаблюється, а відтак знижується опірність до вірусів.

Лікар-епідеміолог Марія Павельєва радить подбати про правильний раціон харчування, а також зайнятися імунопрофілактикою. В області триває вакцинація проти грипу. Наразі щеплено понад 1500 осіб.

Софія Романська