Подія трапилася у четвер, 22 жовтня, близько 18.43 години у Тернополі на вулиці Олени Кульчицької.

Поліцейські встановлюють особу, причетну до протиправного.

На лінію 102 надійшло повідомлення від одного із кандидатів на посаду мера Тернополя про те, що невідомий чоловік наніс йому тілесні ушкодження та облив обличчя зеленкою. В цей час заявник виходив із приміщення одного із телеканалів.

На виклик виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії: оглянули місце події, встановили можливих свідків та очевидців, вилучили відео з камери спостереження.

Підозрюваний – худорлявої статури, був у захисній масці.