Кандидата-коміка у Тернополі представлятиме… комік
09/02/2019 1
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Представником кандидата у президенти Володимира Зеленського у Тернопільській області буде Віктор Гевко.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Команди Зеленського у Фейсбуці.
За інформацією Вікіпедії, Віктор Гевко — український комічний актор, сценарист, капітан команди КВН “V.I.P.”, триразовий переможець шоу “Розсміши коміка”, автор та актор скетч-шоу “Країна У”, учасник проекту “Студії 95 квартал”-“Бійцівський клуб”.
Народився 28 травня 1985 року у смт. Товсте Заліщицького району.
Коментарі (1)
max09/02/2019
Два … то є сила
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