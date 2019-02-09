Кандидата-коміка у Тернополі представлятиме… комік

09/02/2019 Розмір тексту:

Представником кандидата у президенти Володимира Зеленського у Тернопільській області буде Віктор Гевко.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Команди Зеленського у Фейсбуці.

За інформацією Вікіпедії, Віктор Гевко — український комічний актор, сценарист, капітан команди КВН “V.I.P.”, триразовий переможець шоу “Розсміши коміка”, автор та актор скетч-шоу “Країна У”, учасник проекту “Студії 95 квартал”-“Бійцівський клуб”.

Народився 28 травня 1985 року у смт. Товсте Заліщицького району.