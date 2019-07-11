Зустрічі із жителями Кременця, Збаразького, Лановецького, Підволочиського, Шумського районів, а також – частини Кременеччини нині проводить кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №164, голова Вишнівецької об’єднаної територіальної громади (ОТГ) Володимир Кравець.

Зокрема, до розмови із працівниками Корпорації Збаразький КХП у понеділок, 8 липня, долучилися кілька десятків людей. Розмова видалася діловою, адже Володимира Кравця представляти присутнім не довелося.

«Я хотів довести, що у громаді можна дуже багато зробити»

Оскільки із самим Володимиром Кравцем і ПАП «Добрий самарянин», яке він заснував і донедавна очолював, збаражани добре знайомі, то їх переважно цікавила позиція гостя як кандидата у депутати до Верховної Ради, а також його плани як парламентаря.

Нагадаємо, до складу одного із найбільших підприємств Збаражчини входять: ТОВ «Збаразький КХП», ТОВ «Скіфія», ТОВ фірма «Тріумф» і Збаразький тарний комбінат. Корпорація є лідером у сфері заготівлі, зберігання, купівлі і продажу зерна. Загалом на підприємстві працевлаштовані 130 місцевих жителів.

– Маємо честь вітати у нас Володимира Кравця. Власне, ви всі його добре знаєте, – каже директор ТОВ «Збаразький КХП» Роман Іваськів. – Фірма «Добрий самарянин», яку він заснував, є нашим давнім партнером. Виявилося, що пан Кравець «переріс» усі ті, справи, до яких мав стосунок досі, і має намір стати народним депутатом на окрузі №164. Цей чоловік – чесний, порядний, завжди дотримується свого слова.

Роман Іваськів нагадав, що ПАП «Добрий самарянин» є одним із найбільших клієнтів Корпорації, причому – упродовж тривалого часу. Навіть зміна керівництва фірми на ефективність спільної роботи не вплинула. Натомість Володимир Кравець за дуже короткий термін, перебуваючи на посаді голови Вишнівецької ОТГ, встиг дуже багато змінити там на краще. Тож, на думку чоловіка, у випадку перемоги саме цього кандидата поступу міг би сподіватися і весь Збаразький район, що входить до виборчого округу №164.

– Я ухвалив рішення балотуватися на посаду голови громади у 2016 році, – розповідає пан Кравець. – Очолив новостворену ОТГ тільки тому, щоб довести людям, що за короткий час, малими коштами можна дуже багато зробити. За 2,5 роки ми перекрили дахи у 4-х школах, цілком реконструювали школу у Вишнівці. У селі Бодаки дитячого садочка не було 30 років, а ми його відкрили! І таких справ – ще багато… Втім, я би міг набагато більше зробити, якби мав мандат нардепа.

«Якщо він пообіцяв, то обов’язково все виконає»

Із цим цілком згодний власник Корпорації Збаразький КХП Олександр Шпак.

– Із кандидатом у народні депутати Володимиром Кравцем ми тісно співпрацюємо понад 12 років, – каже він. – Я знаю його як людину слова, як доброго господарника, як людину, яка, пообіцявши, обов’язково все виконає. Я це ціную, адже також віддав 30 років нелегкому бізнесу. Спершу ми спостерігали, як цей чоловік з нуля піднімає сласну справу. Згодом пересвідчилися, що йому під силу «підняти» і громаду. Тому я вірю, що така людина зробить все, що буде на користь нашої держави.

Саме через це Олександр Шпак і його колектив покладає надії саме на Володимира Кравця.

– Він дійсно може змінити Україну, може її розбудувати, як це зробив зі своєю фірмою і Вишнівецькою ОТГ, – додає пан Шпак. – Ми хотіли б, щоб у нардепи йшли такі люди, які щось уміють робити, чогось добилися і готові йти далі.

До розмови долучився начальник з виробництва ПАП «Добрий самарянин» Микола Катеринюк.

– Перед виборами встигнути об’їхати всіх і переконати підтримувати саме цього кандидата – неможливо, – визнає він. – Тому прошу вас переказати усе, що ви тут почули своїм друзям і родичам. Сподіваюся, ці люди також зрозуміють, що на окрузі №164 потрібен такий нардеп, як Володимир Кравець.

Врешті представники трудового колективу Корпорації Збаразький КХП побажали кандидату у народні депутати успіхів на виборах і пообіцяли йому свою підтримку у неділю, 21 липня.

Надія Новак