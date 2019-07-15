Зустрічі із жителями Збаразького, Лановецького, Підволочиського і Шумського районів, а також – частини Кременеччини нині проводить кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №164, голова Вишнівецької об’єднаної територіальної громади (ОТГ) Володимир Кравець.

Зокрема, кілька десятків потенційних виборців прийшли на розмову у Шумський районний центр позашкільної освіти.

Народний депутат – це не той, хто вміє говорити красиві «спічі»

У Шумську, щоб поспілкуватися із кандидатом у народні депутати, зібралися переважно ті, хто із Володимиром Кравцем особисто знайомий не був. Тому гість розпочав розмову із короткої розповіді про себе і про те, як спершу став успішним бізнесменом, а згодом вирішив очолити новостворену Вишнівецьку ОТГ.

– Жодного паю ми не брали самі. Люди самі приходили і просили взяту у них землю в оренду, – пригадує пан Кравець. – Повірте мені, орендна плата за паї у Тернопільській області була б набагато нижчою, якби не «Добрий самарянин».

У залі переважали жінки і в них до кандидата було чимало запитань: «Як бачите своє майбутнє, якщо отримаєте мандат? Що варто робити із клубами у селах? Як і за які кошти відремонтували школи у Вишнівецькій ОТГ? Як ставитеся до меценатства? Як утилізують сміття у Вишнівці? Чи практикують сортування відходів? Як змусити нардепа бути відповідальним за свої слова і обіцянки?» тощо. Так, запитання були непростими, але на кожне із них люди отримали вичерпні відповіді.

– Народний депутат – це не той, хто вміє говорити красиві «спічі», – каже Володимир Кравець. – Клоунаду треба припиняти! Виборці повинні отримати право на відкликання обранця, який не виправдав їхніх сподівань. Цю норму треба закріпити на законодавчому рівні. Окрім того, слід скасувати недоторканність. Для всіх!

Що цікаво, кандидат у нардепи зміг у Шумську продемонструвати слайди із фото, зробленими у Вишнівецькій громаді «до» і «після» періоду його головування у селищній раді.

Цим від дуже швидко і ефектно довів присутнім, що дійсно є людиною слова: за 2,5 року дійсно кожен населений пункт громади зазнав змін, реалізувати вдалося чимало інфраструктурних проектів та ідей із благоустрою, освітянська галузь в ОТГ взагалі розцвіла, активізувалася і молодь.

– Якщо ми не подолаємо корупцію у державі, нічого доброго нас не чекає, – додає він. – У цьому я впевнений. Я – не політик, я – господарник. Але вже пересвідчився: якщо там, «нагорі» нічого не міняти, то порядку в Україні не буде.

Володимир Кравець побажав усім мудрості 21 липня

Зацікавлення присутніх було помітним. Вони розпитували Володимира Кравця навіть про те, як би він радив вирішувати проблеми, зокрема, у Шумській громаді. Вочевидь, їм бракувало інформації про те, як нині функціонують ОТГ, звідки отримують фінансування тощо. Тому Володимир Кравець радо поділився своїм досвідом кадрової роботи, адже за його сприяння до керівництва громадою прийшли молоді ініціативні люди. Причому значна частина із них до того не мала досвіду роботи в органах місцевого самоврядування.

Розповів гість і про те, яким шляхом в ОТГ почали наповнювати казну. Наприклад, усунули всі бюрократичні перепони для тих, хто хотів започаткувати чи розвивати свій бізнес. Паралельно із цим місцевих підприємців змісили легалізувати працюючих і, подекуди, навіть діяльність.

– Володимир Кравець справляє враження чесної успішної людини із сучасними поглядами, – каже директор Шумського районного центру позашкільної освіти Валентина Бойко. – Ви у цьому, напевно, уже пересвідчилися. Ніхто нічого вам не нав’язує. Я прошу лише зрозуміти, що це ми – виборці відповідальні за людину, яку відправимо у парламент. Чи буде той нардеп дбати про нас і нашу громаду? Подумайте, почитайте, проаналізуйте…

Окрім того, жінка закликала усіх не ігнорувати позачергові вибори до Верховної Ради. Мовляв, нині Україна опинилася у складній ситуації, тому проявляти громадянську байдужість – неприпустимо. Гість із нею погодився, адже, на його думку, виборці вже й так наробили багато помилок. Саме через це нинішній парламент є фактично недієвим, а коли працює, то робить це із порушеннями.

– Держава має забезпечити громадянам гідні умови праці і достойну зарплату, щоб молодь не виїжджала за кордон, щоб залишалася тут і розвивала свою державу. – наголосив у свою чергу Володимир Кравець. – Адже ми маємо нині багато сумних прикладів, коли діти зростають без батьків. Змінити це можна, але треба мати відповідні рушії. Їх вистачає у нардепів, але досі більшість із них думала лише про своє збагачення. Хочете бачити зміни? Добре думайте, кого обираєте…

Наостанок кандидат у нардепи традиційно побажав усім, хто прийшов на зустріч із ним, мудрості у неділю, 21 липня. Адже ставити галочку у бюлетені слід відповідально, відкинувши пусті обіцянки популістів.

Надія Новак