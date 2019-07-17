Виборча кампанія добігає кінця. Уже цієї неділі, 21 липня, українці оберуть новий склад Верховної Ради. Експерти прогнозують, що це буде кардинально інший парламент. Саме тому настільки важливо зробити правильний вибір і обрати справді достойних фахівців.

Дострокові вибори звузили шанси для молодих політиків повною мірою репрезентувати себе виборцям. Серед них – і кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №165, успішний адвокат Віталій Горба.

– Я не є достатньо розкрученою медіа-персоною. Мене знають винятково через професійну діяльність. До того ж, я ще не встиг дійти до кожного куточка свого округу, де би міг донести свої думки до людей, – каже Віталій Горба. – Хоча, попри обмаль часу, я не пішов шляхом віртуальної «розкрутки» лише через телебачення, газети чи Інтернет. Адже я чітко розумів запит людей. Вони хочуть не тільки бачити якийсь омріяний образ. Вони насамперед прагнуть відчути людину.

Тож кандидат свідомо обрав безпосереднє спілкування із виборцями. І вже помітив, що дійсно має у них підтримку.

– Люди мені вірять, і це мене надихає, – стверджує пан Горба. – Втім, розумію, що для когось я так і залишуся невідомим кандидатом у бюлетені. Але я сподіваюся на мудрість виборця. На те, що він дійсно розуміє, наскільки важливо саме зараз обрати правильну людину у Верховну Раду.

Одним із законотворчих пріоритетів Віталій Горба називає запровадження дієвих механізмів народовладдя. Адже на 28-му році Незалежності Україна не має Закону «Про місцеві референдуми», а такий документ є вкрай необхідним.

– Повноваження, які виконують органи місцевого самоврядування, тепер почали використовувати у приватних інтересах тих, хто до цієї влади дорвався, – пояснює свою позицію кандидат у народні депутати. – Тому й треба виробити механізм «стримування і противаг». Однозначно потрібен Закон «Про місцеві референдуми», де слід передбачити, що ключові питання місцевого самоврядування можна вирішувати і шляхом референдуму. Нехай люди самі визначають: як називати ту чи іншу вулицю, як розпорядитися тією чи іншою власністю тощо. Не група людей у сесійній залі це має здійснювати!

У міжнародній політиці Віталій Горба підтримує курс до ЄС і НАТО. Водночас кандидат наголосив, що будь-які міжнародні відносини повинні ґрунтуватися винятково на національних інтересах України.

– На цьому етапі історії нашої держави немає іншої альтернативи, як рухатися в напрямку ЄС і НАТО, – підкреслює Віталій Горба. – Адже Україна фактично стала заручником геополітичної боротьби між Росією і США. Маючи конфлікт у Сирії, Росія майже симетрично організовує подібне на сході України. Тому на міжнародних майданчиках сьогодні Сирія і Україна звучать разом. Думаю, усі ці питання рано чи пізно будуть вирішені, Україна стане успішною європейською, військово-сильною державою!

Що цікаво, передвиборче гасло – “Ваша довіра. Моя праця” – Віталій Горба обрав не випадково.

– Обираючи представника у парламент, люди надають тій чи іншій особі певний рівень довіри, – підсумовує кандидат. – Тому у моєму гаслі і закладений посил, що я сподіваюся на їхню довіру. Для мене є очевидним, скільки роботи очікує на майбутнього парламентарія. І я готовий приступити до виконання цих обов’язків, причому працювати якісно і лише в інтересах своїх виборців. До речі, 21 липня, коли ви прийдете на виборчі дільниці, щоб віддати свій голос, зауважте: мій номер у виборчому бюлетені – «№1 Віталій Горба».

Марина Худик