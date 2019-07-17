Проект закону “Про повну загальну середню освіту”, одні з ключових положень якого – норми про мову навчання, народні депутати вже підтримали у першому читанні. Вважаю, що їхні пропозиції потребують певного роз’яснення.

Як зазначають у пояснювальній записці, Закон України “Про загальну середню освіту” визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти. Крім того, автори законопроекту наполягли на визнанні попереднього освітнього закону від 1999 року таким, що втратив цінність. Що це змінить?

Зауважу, у зв’язку із прийняттям Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» довелося вносити зміни до інших законів, у тому числі – про освіту. Для цього і був розроблений та поданий на розгляд ради такий от законопроект, адже він якраз враховує новели щодо впровадження української мови у загальній середній освіті. Тобто там зазначили: «навчання у школах і в інших закладах, які забезпечують отримання повної загальної середньої освіти здійснюється лише українською». Там також прописані і права національних меншин, які можуть знання із окремих навчальних дисциплін отримувати як українською, так і рідною мовою. Звичайно, це все стосується державних і комунальних закладів. Якщо заклад – приватний, то, відповідно, він має право вибирати будь-яку мову навчання. І це стосується не тільки вищої освіти. Потрібно також враховувати, що на державній роботі чи посаді в органах місцевого самоврядування або комунальних закладах, наприклад, лікарнях, правоохоронних органах, закладах, які обслуговують споживачів (ресторани, музеї, кінотеатри тощо) теж, відповідно до Закону «Про мову», повинні використовувати українську мову. Тож, щоб бачити себе в Україні громадянином і реалізувати себе повноцінно, звичайно, доведеться знати українську мову.

Водночас цей документ передбачає врегулювання питання доступності і забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти. Зокрема, у документі мовиться про: доступність загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами; територіальну доступність установ загальної середньої освіти; зобов’язання органів влади забезпечувати відповідну доступність до вищезазначених установ; якість повної загальної середньої освіти; забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти.

Окрім того, законопроект передбачає: сертифікацію педагогів; ресурсне (інформаційне, науково-методичне, матеріально-технічне) забезпечення закладів; засади здійснення інституційного аудиту; самоврядування у навчальному закладі, зокрема учнівське і батьківське; права й обов’язки учасників освітнього процесу; розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти. Втім, чи є шанс у цього Закону бути ухваленим «в цілому», нині судити важко. Адже приймати його уже буде Верховна Рада нового скликання.