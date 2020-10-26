Кандидат у депутати до Тернопільської міської ради від партії “Сила і честь” Петро Криськів буде оскаржувати виборчий процес на 20-ти дільницях у Тернополі.

За його словами, на цих дільницях не було програми його партії, списку та інформації про нього як про першого кандидата. Зокрема, чоловік написав скаргу до міської територіальної виборчої комісії на голову дільниці в 3-й школі Тернополя, повідомляє Суспільне.

“На цій виборчій дільниці відмовлялися прийняти мою скаргу. Через втручання міської ТВК за третій раз вдалося таки вручити скаргу про грубі порушення. По інших виборчих дільницях ситуація близька до того, що відмовляються брати від людей скарги. Ми їх формуємо і будемо звертатися в суд про визнання виборів на відповідних дільницях недійсними”, – каже Криськів.

Валентина Лещишин розповіла, що інформація про кандидата Петра Криськіва та програма його партії на дільниці була:

“В мене висіли ці речі. Може, хтось зняв. Я не знаю, ну, немає»”.

Директор центру суспільних досліджень “Поліс” Ігор Процик цю ситуацію прокоментував так:

“Я думаю, ця скарга буде розглянута в дільничній виборчій комісії, але вона не буде ніякого юридичного значення мати для результату виборів. Це не є підставою для визнання виборів не дійсними на виборчій дільниці”.