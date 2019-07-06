Український емігрант Тарас Малюжинський приїхав до Тернополя з Канади навчати місцевих жителів англійської мови. Канадієць організовує курси англійської мови не тільки в місті, а й у районах області.

Цього року курси англійської мови у Тернополі триватимуть до дванадцятого липня. Уроки проходять в обласній бібліотеці для молоді. Тернополяни вивчають англійську мову у групах за віковими категоріями та рівнем знання мови.

«Радий, що можу послужити тернополянам у вивченні англійської мови. Курси уже тривають, реєстрація на які розпочалася завчасно. Є групи дорослих, молоді, дітей з різним рівнем знання мови. Працюємо кожного дня до дванадцятого липня», – розповідає викладач англійської мови Тарас Малюжинський.

Додамо, курси англійської мови за участю канадійця Тараса Малюжинського організовують у Тернополі шостий рік поспіль. Заняття безкоштовні та абсолютно відкритті для всіх охочих. Однак бажаючим вивчати англійську мову з паном Тарасом потрібно було завчасно зареєструватися в обласній бібліотеці.

Софія Романська