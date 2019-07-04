Допомогти встановити невідомих – із таким проханням до мешканців Тернополя й області звертаються поліцейські краю.

Даних осіб підозрюють в умисному знищенні або пошкодженні майна.

Невідомі 9 червня в період з 3:00 по 3:20 у дворі будинку на вулиці Вербицького пошкодили автомобіль марки Ford Fiesta. Сума збитків – близько 130 тисяч гривень.

Камери відеоспостереження зафіксували сам факт правопорушення, а також інших можливих очевидців даного злочину.

Якщо ви впізнали цих осіб або знаєте про їхнє місцеперебування, у поліції просять звертатися за номерами у Тернополі: 27-11-70, (067)-351-38-37 або на лінію “102”.