Каміння з піскорозкидачів потрощило автомобілі і спричинило дві аварії

У Тернопільській області під час посипання доріг зазнали пошкоджень два легкових автомобілі.

Два ідентичних інциденти з інтервалом у два дні трапилися на трасі М-19 сполученням Доменове-Ковель-Чернівці-Тереблече, пише Тернополіс.

Камінь влучив в авто

Перший випадок трапився 18 січня, близько 12.10, на 379-му кілометрі дороги М-19 Доменове-Ковель-Чернівці-Тереблече (це орієнтовно на межі колишніх Теребовлянського та Гусятинського районів). Спеціалізований автомобіль здійснював посипку дорожнього покриття протиожеледними матеріалами і з посипаючої суміші вилетіла кам’яна глиба, яка влучила у легковий автомобіль “Renault Fluence”.

У результаті даного інциденту легковий автомобіль отримав пошкодження – тріщина лобового скла, вм’ятина та пошкодження лакофарбового покриття кузова. Окрім цього влучення каменю в автомобіль стало супутньою причиною ДТП.

За фактом даного інциденту працівники поліції склали адміністративний протокол на шляхового майстра товариства ТБЦ (“Техно-Буд-Центр” – ред.), яке обслуговує дану дорогу, за ч. 4 ст. 140 КУпАП (порушення правил норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах місць провадження робіт).

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – це 1020 гривень.

Цікаво, що уже через два дні після цього інциденту на цій же трасі трапився аналогічний випадок. 20 січня, близько 09.30, на 365-му кілометрів автодороги М-19 (це орієнтовно поблизу села Мшанець Теребовлянського району) під час посипки дорожнього покриття з піскорозкидувача вилетів камінь і пошкодив лобове скло легкового автомобіля “Kia Ceed”, що згодом стало супутньою причиною ДТП.

Як і в першому випадку працівники патрульної поліції склали адміністративний протокол на шляхового майстра компанії, яка обслуговує дану ділянку дороги, за ч. 4 ст. 140 КУпАП.

Обидва адміністративні протоколи потрапили на розгляд Теребовлянського районного суду.

Шляховий майстер провини не визнає

3 лютого суддя Ромазан Л. С. приступила до розгляду обох цих справ, але у неї виникло ряд запитань щодо правильності складених протоколів. Зокрема, в тому числі виникли запитання щодо того на чиїй адміністративній території трапилися події, бо це позбавляє суд можливості встановити чи належить до його компетенції розгляд даної справи.

Також у матеріалах справи відсутні пояснення шляхового майстра. У протоколах він написав, що не визнає порушення і пояснення надасть на окремому аркуші, однак той окремий аркуш до суду не потрапив.

Відтак, в обох випадках суддя постановила повернути матеріали в управління патрульної поліції в Тернопільській області на дооформлення.

Якщо, наприклад, у першому випадку виявиться, що пошкодження автомобіля трапилося на території Гусятинського району, тоді справу можуть направити на розгляд у Гусятинський районний суд.

Чим завершиться розгляд даної справи побачимо згодом. Але в будь-якому випадку водіям легкових авто варто бути обачними і по мірі можливостей варто триматися дистанції від тих піскорозкидувачів – у випадку пошкодження машини потім надто багато клопоту…