Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити особу зловмисника, якого підозрюють у крадіжці гаманця з квартири на вулиці Винниченка.

Як повідомляють у поліції, подія трапилась 17 травня близько 18 години. Невідомий скористався незачиненими дверима та викрав з коридору помешкання гаманець з грошима. Камери відеоспостереження, розміщені на сходовій клітці, зафіксували підозрюваного.

Поліцейські звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 067-352-33-17; 27-11-70 або на лінію “102“.