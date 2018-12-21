“КамАЗ” із причепом переїхав чоловіка, котрий лежав на дорозі. ФОТО

21/12/2018 Розмір тексту:

З важкими травмами, а саме зі струсом головного мозку, рваною раною голови, відкритим переломом ноги та в стані алкогольного сп’яніння до лікарні госпіталізували жителя Чорткова.

Чоловік, 1963 року народження, ушкодження отримав в результаті наїзду вантажівки.

Аварія трапилася 20 грудня близько шостої години ранку в селі Давидківці. За словами водія, тіло людини на проїжджій частині він помітив занадто пізно.

Аби уникнути нещастя, він вивернув кермо, щоб якомога менше зачепити колесами невідомого. Проте це не вдалося. КамАз був завантажений і чоловікові все-таки транспорт травмував голову та переїхав ногу.

Попередньо кермувальник тверезий. За життя потерпілого борються медики, повідомляють у поліції.