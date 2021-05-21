Калюжа крові на асфальті: в аварії на Тернопільщині постраждали молоді люди. ФОТО

Аварію зареєстрували правоохоронці Тернопільщини в ніч з 20 на 21 травня. На трасі Броди-Львів, неподалік села Івачів Долішній, перекинувся автомобіль.

Аварія трапилася близько четвертої ранку. Двадцятирічний водій автомобіля ЗАЗ не впорався з керуванням, врізався в тросову огорожу, а після цього автівка перекинулася.

На момент ДТП в салоні, крім кермувальника, було троє молодих людей. Усіх потерпілих госпіталізували до лікарні. У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Автопригоду слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 Кримінального кодексу України – Порушення правил дорожнього руху.