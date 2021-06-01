Перший день літа на Тернопільщині буде прохолодним. За прогнозами Укргідрометеоцентру, денні температурні показники коливатимуться від 8 до 14 градусів тепла. Місцями пройдуть дощі, які чергуватимуться з проясненнями.

На початку червня погоду на Тернопільщині зумовлюватиме циклон. Через його вплив у регіоні передбачають холодні ночі та похмурі дні.

“З 1-го червня в Україні ані тепла не побільшає, ані дощів не поменшає. До дощів приєднається сильний вітер східного та північно-східного напрямків. У західних областях невеликі дощі чергуватимуться із проясненнями. Температура повітря на літню не дуже буде схожою – протягом дня вівторка передбачається +13 градусів, а найближчої ночі на Заході взагалі холодяка +4+8 градусів. Потепління прийде в Україну з п’ятниці і вже аж на наступному тижні можна буде нарешті спостерігати на термометрах +20 і, може, й +25 градусів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, протягом тижня на Тернопільщині буде прохолодно. Місцями пройдуть невеликі дощі, а також дошкулятимуть пориви вітру. Втім, уже вихідними до регіону добереться літнє тепло.