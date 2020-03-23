Прем’єр-міністр україни Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів у понеділок зібрався на позачергове засідання, ухваливши низку рішень, що стосуються запобігання поширенню коронавірусу в Україні.

«Ухвалили рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях з метою запобігання поширенню COVID-19. Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС. Наразі режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 9 областях», – повідомив Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Крім того, за його словами, уряд ухвалив рішення до 1 червня заборонити експорт етилового спирту, повідомляє Радіо Свобода.

«Пости контролю на виїздах з підприємств, які виробляють етиловий спирт, мають забезпечити контроль, куди та кому відвантажується спирт», – зазначив голова уряду.

Денис Шмигаль також розповів, що усі заклади та установи, які продовжують діяльність у період обмежувальних заходів мають встановити позначки соціальної дистанції в півтора метри.

Він додав, що власникам та керівництву закладів та установ разом із Нацполіцією слід забезпечити дотримання відвідувачами такої дистанції.

Серед рішень уряду у понеділок –​ дозвіл ліцензіатам на період карантину здійснювати торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами дистанційно.

«Також дозволяється організовувати та здійснювати доставку безпосередньо споживачам з дотриманням умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником під час їх транспортування», – повідомив Шмигаль.