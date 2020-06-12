На позачерговому засіданні 12 червня Кабінет міністрів України визначив адміністративні центри та затвердив території територіальнтх громад усіх областей, повідомляє пресслужба уряду.

«Проєкти розпоряджень розроблені на основі затверджених урядом перспективних планів формування територій громад областей, визначають адміністративні центри та затверджують території понад 1470 територіальних громад», – йдеться в повідомленні.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заявив, що на підставі цих рішень Центральна виборча комісія зможе призначити перші місцеві вибори у 2020 році на новій територіальній основі.

«Також прийняття цих розпоряджень забезпечить формування та функціонування спроможних територіальних громад, та відповідних органів місцевого самоврядування, здатних надавати населенню якісні послуги, створить більш комфортні умови для проживання жителів», – сказав Чернишов.

За дженнями уряду в України будуть сформовані: у Волинській області – 54 ОТГ, у Полтавській області – 61, у Дніпропетровській – 86, у Сумській – 51, у Миколаївській – 52, у Кіровоградській – 49, у Черкаській – 67, у Івано-Франківській – 62, у Рівненській – 64, у Вінницькій – 63, у Закарпатській – 69, у Київській – 69, у Чернігівській – 57, у Харківській – 56, у Луганській – 37, в Одеській – 91, в Чернівецькій – 52, в Запорізькій – 67, в Херсонській – 49, в Тернопільській – 55, в Хмельницькій – 60, в Донецькій – 66, в Житомирській – 65 та у Львівській – 73.

Також уряд на засіданні затвердив список 129 районів в Україні, замість 490 нинішніх, щоб прибрати «перекоси у субвенціях та дотаціях».

Так, зокрема, Кабінет міністрів України затвердив і створення 10 районів в Автономній Республіці Крим в рамках адміністративної реформи: Бахчисарайський, Джанкойський, Євпаторійський, Керченський, Курманський, Перекопський, Сімферопольський, Феодосійський, Ялтинський. У Севастополя залишається спеціальний статус – міста центрального підпорядкування.

Нині в Україні триває реформа адміністративно-територіального устрою. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що вона буде завершена до кінця цього року.